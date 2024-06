Milano, rubavano denaro prelevato da anziani a sportello. 10 arresti

MILANO (ITALPRESS) - I Carabinieri di Rho hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 soggetti sudamericani (2 donne e 8 uomini) ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di furto aggravato in concorso e ricettazione. Il gruppo criminale con base operativa in Milano ha pianificato e commesso 27 furti aggravati perpetrati da settembre dell'anno scorso a fine maggio in tutta la Lombardia ed in Piemonte. Le vittime erano sempre persone anziane in prossimità di sportelli bancomat,(ITALPRESS) trl/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)