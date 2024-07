MILANO (ITALPRESS) – E’ stato sottoscritto oggi in Prefettura di Milano – che ha coordinato i lavori e alla presenza del Presidente di Regione Lombardia, del Presidente del Tribunale di Milano, della Coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia e del referente del Politecnico – un Protocollo d’Intesa per la legalità dei contratti di appalto nel settore della logistica, volto a promuovere lo sviluppo del comparto secondo criteri di trasparenza ed equità. Hanno altresì sottoscritto i rappresentanti delle principali associazioni datoriali del comparto logistico, in particolare del mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali confederali e l’Ispettorato di Area Metropolitana. Il comparto della logistica riveste un ruolo strategico per l’economia nazionale e registra una presenza operativa di primaria rilevanza nella Regione Lombardia. Tale settore, tuttavia, ha manifestato negli ultimi anni profonde criticità non solo per la permeabilità alle infiltrazioni della criminalità organizzata, ma anche per la carenza di tutela dei lavoratori del comparto e le conseguenti proteste sindacali, che spesso hanno provocato blocchi dell’operatività dei siti logistici. Il territorio milanese è stato caratterizzato da un’accentuata conflittualità che ciclicamente ha arrecato grave pregiudizio alle catene produttive. L’obiettivo del Protocollo elaborato su iniziativa della Prefettura è quello di garantire maggiore trasparenza nel settore della logistica al fine di migliorare le condizioni di lavoro ed i servizi offerti, al fine di contrastare condotte di caporalato che si manifestano nell’intermediazione illecita del lavoro e nello sfruttamento dei lavoratori, nonchè forme di evasione fiscale e contributiva. Per raggiungere tali obiettivi, in applicazione del Protocollo, sarà istituita una piattaforma ad uso delle imprese, che in collegamento con altre banche dati raccoglierà e renderà accessibili le informazioni di dettaglio degli assetti imprenditoriali degli operatori economici della filiera e sulla manodopera impiegata. La piattaforma mira alla circolarità delle informazioni e alla piena consapevolezza delle imprese che la compongono dei connotati intrinseci dei partner commerciali, delle modalità concrete di esecuzione dei singoli contratti di appalto e subappalto lungo la filiera, nonchè delle condizioni effettive di impiego della manodopera occupata dagli operatori economici della filiera. A sostegno dell’adesione allo strumento, il Protocollo prevede un sistema di premialità per gli operatori aderenti, comprendente un “certificato di filiera” e misure di incentivazione per le imprese stabilite dalla Regione Lombardia. Il Protocollo è aperto a future adesioni e l’auspicio di tutti i sottoscrittori è che possano prendervi parte anche ulteriori associazioni di categoria. In occasione della sottoscrizione, il Prefetto Claudio Sgaraglia ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale e della proficua collaborazione messa in campo per implementare un efficace sistema di prevenzione e di promozione della legalità nel settore della logistica e ha ringraziato le istituzioni, le parti sociali e l’Università che hanno lavorato con tenacia, lealtà e spirito innovativo alla costruzione di questo strumento, unico a livello nazionale e inedito per un settore strategico per il Paese.(ITALPRESS).

Foto: Prefettura di Milano