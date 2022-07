MILANO (ITALPRESS) – “Basta insicurezza. Sala riferisca in aula”. Va in scena la protesta della Lega in coniglio comunale a Milano. Il vicecommissario cittadino del Carroccio Samuele Piscina e con lui il collega Alessandro Verri, a inizio seduta, hanno levato un cartello con questo testo scritto a caratteri maiuscoli. Piscina denuncia l’incapacità della giunta nell’affrontare quella che per la Lega sarebbe una vera e propria emergenza. “Un weekend di fuoco” in cui “ne sono successe di tutti i colori”, dice Piscina, menzionando le aggressioni in Stazione Centrale, Piazza Frattini e corso Como. “E’ questa l’immagine che diamo a tutto il mondo e all’Europa di Milano. Sala venga a riferire che il problema sicurezza a Milano esiste”. Quanto all’assessore competente Marco Granelli, il giudizio, è come di consueto, tranciante: “Il più inutile nella storia di Milano”. La risposta della maggioranza arriva dal consigliere del Partito democratico Daniele Nahum, che sottolinea come al pari di 500 vigili in più servirebbero anche forse “500 assistenti sociali”. “Il tema sicurezza – dice – è un tema di carattere trasversale” sui cui “tutti dovremmo mettere la testa”. Dopodichè, conclude, “i dati ci dicono che i reati calano in tutta Italia”. (ITALPRESS).

Photo credits: xa1