Prima tappa dell’iniziativa organizzata dal Comune di Milano “Salute in Comune-Festa delle Associazioni”, progetto itinerante che coinvolgerà a turno tutti i Municipi del capoluogo lombardo. Ha risposto all’appello del Comune, insieme a tante altre realtà istituzionali e associazioni attive sul territorio, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio, che raccoglie 16.000 Professionisti Sanitari dell’area sanitaria tecnica, della riabilitazione e della prevenzione. A Villa Scheibler, in via Orsini 21, i rappresentanti delle Professioni Sanitarie si sono resi disponibili per diffondere materiale divulgativo, effettuare esami di screening gratuiti e proporre attività interattive o di ascolto, “con l’intento di mostrare alla cittadinanza il valore di una realtà che racchiude tante professionalità diverse”, si legge in una nota. “Negli ultimi anni ho lavorato senza sosta con le istituzioni cittadine e regionali per farci conoscere sempre di più alla popolazione, attraverso progetti sul territorio e una campagna mirata di informazione” commenta Diego Catania, Presidente dell’Ordine. “Proprio la ricchezza dell’Ordine, costituita dalla molteplicità di competenze che lo contraddistinguono, rende talvolta difficile ‘presentarci’ in modo esaustivo alle persone; ben vengano, dunque, occasioni come questa, che ci consentono non solo di incontrare il pubblico, ma anche di mostrare tutti gli ambiti in cui operiamo e possiamo offrire supporto”. Nel corso della giornata è emersa la necessità di dare risposta a tutte quelle domande che la “persona comune” non sa a quale professionista della salute indirizzare. Dalle difficoltà linguistiche agli ostacoli nella gestione della vita quotidiana, dai deficit sensoriali ai dubbi su prevenzione e alimentazione, dall’esecuzione di esami tecnico-diagnostici fino alla gestione delle emozioni e all’accompagnamento dei soggetti più fragili, i Professionisti Sanitari hanno mostrato ai presenti che per ogni quesito esiste un interlocutore qualificato, la cui professionalità è garantita dall’iscrizione all’Albo. Oltre alle attività di informazione e sensibilizzazione, i professionisti hanno svolto screening gratuiti attraverso test pungidito o l’uso di strumentazione portatile, dando dimostrazione di alcuni degli esami diagnostici di competenza delle Professioni Sanitarie. “Nell’ottica della collaborazione costruttiva avviata da tempo con il Comune di Milano, intendiamo aprirci sempre di più alla cittadinanza, offrendo il nostro contributo non solo nel corso di iniziative particolari come questa, ma anche nelle strutture socioassistenziali integrate al tessuto metropolitano” ha aggiunto Catania. “Un esempio sono i Centri Socio Ricreativi Culturali, che accolgono la popolazione anziana della città e che potrebbero farsi sede di approfondimenti su temi legati alla salute, sempre a cura dei nostri Professionisti Sanitari”.

foto: uff stampa Ordine TSRM e PSTRP di Milano

(ITALPRESS).