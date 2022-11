MILANO (ITALPRESS) – In apertura di seduta, il Consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Luca Marengoni, il 14 enne investito da un tram di fronte al liceo Einstein, in via Tito Livio a Milano, lo scorso 8 novembre. “Sono giorni tristi per tutti noi, per Milano e non solo – ha detto la presidente dell’Aula Elena Buscemi chiedendo il momento di raccoglimento – perchè la morte di un ragazzo è sempre qualcosa che costringe la comunità di cui fa parte a fermarsi, a riflettere, ad interrogarsi. Vi invito quindi ad osservare un minuto di silenzio a testimonianza del sentimento di questo Consiglio comunale verso i familiari, chi lo conosceva e tutta la città”.(ITALPRESS).

