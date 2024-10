MILANO (ITALPRESS) – Progetto Cmr è stata incaricata della realizzazione dell’intervento di riqualificazione conservativa di Palazzo Odeon, arrivato ormai al traguardo dei 100 anni dalla sua nascita. Il complesso – con doppio accesso in via Santa Radegonda 8 e in via Agnello 5-7 per un totale di oltre 15.000 mq nel centro storico della Città – dal 2017 è bene di interesse storico-artistico vincolato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città di Metropolitana di Milano. Sulla scorta del progetto originario degli anni ’20, è previsto l’intervento di riqualificazione e restauro conservativo al piano interrato con il mantenimento dell’apparato decorativo originario della “Sala 2”, in accordo con la Soprintendenza. Questa area ha accesso diretto dalla scala storica originale con accesso da via Santa Radegonda, preservando un’importante attività culturale della Città, grazie a un intervento che garantirà la massima fruibilità delle sale. Progetto CMR cura, inoltre, l’intervento di conservazione di entrambe le facciate su via Santa Radegonda e su via Agnello, valorizzandole anche grazie a un progetto di lighting design, anch’esso approvato da Soprintendenza, nonchè la riqualificazione del Portico su via Santa Radegonda con il suo pavimento in marmo policromo, le portinerie condominiali su via Santa Radegonda e su via Agnello, i corpi scale e la copertura che sarà ri-impermeabilizzata. Infine, Progetto CMR cura per Rinascente la gestione e l’ottenimento delle autorizzazioni e delle pratiche amministrative (varianti, nuovo parere Soprintendenza, nuova pratica commerciale) e la Direzione Lavori Generale per le aree dei piani terra, primo, secondo e terzo, comprensivo di uffici, per un totale di circa 7.700 mq. Cinema Teatro Odeon è realizzato tra il 1927 al 1931 su progetto dell’ingegner Giuseppe Laveni e dell’architetto Aldo Avati (progettisti del teatro Filodrammatici e dell’Hotel Gallia a Milano), in seguito alla demolizione nel 1926 della Centrale termoelettrica Edison. Il palazzo è uno dei primi esempi di architettura polifunzionale pensata per il tempo libero: oltre alla sala cinematografica, si trovavano ambienti dedicati allo svago coma la sala teatrale al piano interrato, la sala da the, la sala da ballo, il ristorante, il caffè, la birreria, e il fumoir. Le facciate esterne sono in stile ecclettico ispirato all’architettura manierista e gli interni sono espressione del gusto tardo art decò. Nel 1943 il complesso è coinvolto nell’incendio provocato dal bombardamento del palazzo della Rinascente. Nel 1984, con passaggio di proprietà al gruppo Fininvest, è avviato l’intervento su progetto degli architetti Albini-Helg-Piva che trasforma Cinema Teatro Odeon in un multisala da 10 sale di proiezione, modificando gli spazi tranne che per le due sale principali (sala cinematografica al piano terra e la sala teatrale al piano interrato).(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa progetto Cmr