MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno l’albero di Natale illuminerà piazza Duomo. Alla rituale cerimonia di accensione ha partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme all’assessora al Turismo Martina Riva e all’imprenditrice Cristina Fogazzi, fondatrice di “VeraLab”, l’azienda che sponsorizza l’abete decorato. “Questa è anche solidarietà e quest’anno ad essere aiutata è Casa Jannacci. Sono contento così”, ha detto il primo cittadino. Un albero di Natale simbolo di “tradizione e contemporaneità”, ha aggiunto: “Questo albero è in qualche modo nuovo. Lo stesso messaggio che dà, cioè ‘cerca di essere te stessò e ‘credi in te stessò, non sarebbe stato sensato da promuovere in altri momenti. E’ molto contemporaneo”. L’abete, di 25 metri proveniente dal Trentino, è stato addobbato con 700 palle natalizie fuxia e argento e 40mila luci led di colore bianco a basso consumo. L’equivalente dell’importo di energia speso per le illuminazioni sarà donato alla Casa di Accoglienza Enzo Jannacci del Comune di Milano. La scritta “We Wish You to Be Yourself”, che richiama il tema dell’accettazione di sè, avvolge per intero l’albero, ai cui piedi è stato allestito un villaggio di Natale.

Con l’accensione dell’abete di piazza Duomo ha preso ufficialmente il via il “Natale degli Alberi”: entro domani saranno illuminati tutti i 18 alberi – abeti e installazioni – che, anche quest’anno, danno forma e colore al concept, nato da un’idea di Marco Balich e donato da Fondazione Bracco al Comune. Ecco dove trovare i 18 progetti del “Natale degli Alberi”: piazza Duomo (Veralab), piazza della Scala (Dior), piazza San Carlo (Wopta), piazza Diaz, via Muratori/ang. via Vasari, piazzale Cadorna, piazzale Carlo Archinto, via Tolstoj/ang. via Savona, piazza Olivetti, via Console Flaminio e Arco della Pace (Dils), piazza Cordusio (Chanel), Largo La Foppa (Acqua di Parma), Corso Garibaldi (A2A), piazza XXV Aprile (Subaru), piazza XXIV Maggio (Plenitude + Be Charge), piazza Duca d’Aosta (Calabria straordinaria) e piazza Tre Torri (City Life Shopping District con Disney per Make-A-Wish).

– foto: ufficio stampa comune di Milano

(ITALPRESS).