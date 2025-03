MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina la Polizia locale di Milano è intervenuta nuovamente in via Novara 75 dove si trova un capannone occupato abusivamente in attesa della realizzazione di un supermercato. Gli occupanti, una ventina di persone, si sono allontanati spontaneamente e anche le quattro famiglie con minori non hanno chiesto una sistemazione.

Nelle scorse settimane Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche e Cura del territorio del Comune di Milano, aveva organizzato un incontro di verifica anche perché erano stati segnalati falò accesi con i rifiuti presenti e soprattutto, negli ultimi giorni, un allacciamento abusivo alla centralina elettrica per il rifornimento della corrente. Nei prossimi giorni la proprietà metterà in sicurezza gli accessi al capannone e in attesa che le murature siano realizzate la Polizia locale presiederà l’area per evitare nuove occupazioni.

