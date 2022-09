Milano, in migliaia in marcia per il clima al corteo Friday for...

Erano diecimila, secondo gli organizzatori, duemila per le forze dell’ordine, giovani e meno giovani che hanno partecipato alla manifestazione Friday for Future di Milano, per far sentire la loro voce in difesa dell’ambiente e contro l’inquinamento climatico. Volti variopinti, cori e slogan, ma molti anche i riferimenti alla pace. trl/abr/gsl