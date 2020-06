MILANO (ITALPRESS) – “Entro la fine di luglio puntiamo ad avere in strada 6mila monopattini elettrici in sharing”. Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, nel corso della presentazione dei nuovi 750 mezzi che la società Dott ha messo in strada in città in questi giorni. Un modello di mobilità che sta sempre più incontrando l’apprezzamento dei cittadini milanesi. “Rispetto al periodo pre-Covid – ha infatti sottolineato l’assessore – l’utilizzo dei monopattini elettrici in sharing è cresciuto del 18-20%. Questo dimostra che se si mettono a disposizione dei mezzi adatti, i cittadini rispondono”. Il tema dei monopattini è tornato recentemente all’attenzione dei media per due quindicenni che a Lainate si sono scontrate con un’auto alcuni giorni fa.

In merito, Granelli ha lanciato un nuovo appello per la sicurezza: “Se si è in strada bisogna stare attenti – ha detto -, che si sia in bici, in monopattino, in auto o in scooter. Tutti i giorni purtroppo ci sono degli incidenti e, per questo, serve grande attenzione. Le regole per i monopattini sono quelle: non si va in due, ci si ferma ai semafori rossi, non si va in contromano e si tiene la destra”.

