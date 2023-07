MILANO (ITALPRESS) – “Il collegamento della M4 da Linate a San Babila è una nuova e importante tessera di quel mosaico della mobilità milanese che, con razionalità e pragmatismo, deve garantire a tutti giusti spazi e differenti opzioni che non discriminino nessuno. E ogni riferimento agli automobilisti non è puramente casuale”. Lo dice il presidente dell’Automobile Club Milano Geronimo La Russa, che è anche membro del Consiglio d’Amministrazione di M4, a margine dell’inaugurazione della nuova tratta della linea blu.

“Con la duplice responsabilità istituzionale che ricopro in questa occasione – aggiunge Geronimo La Russa – sono sempre più convinto che, nel segno di una sostenibilità ambientale, ma non di meno economica, Milano abbia tutte le potenzialità per diventare un modello internazionale anche nel trinomio ‘mobilità-trasporto-viabilità”.

– Foto xh7/Italpress –

(ITALPRESS).