MILANO (ITALPRESS) – Questa notte, attorno all’01,30, sulla A4, tra la barriera di Ghisolfa Sud e Rho/Arluno, in direzione Torino, un violento frontale tra un furgone contromano e un taxi e altre tre vetture coinvolte, ha provocato un ferito grave. Il conducente del furgone è fuggito, per poi essere ritrovato in un campo. L’uomo è stato ritrovato in stato di veglia, risponde alle domande ma sembra che non si ricordi dell’evento. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano