MILANO (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono intervenuti poco fa nella stazione Centrale di Milano perchè dal Frecciarossa Brindisi-Milano in arrivo sul binario 19 si è sprigionato del fumo proveniente dalla carrozza numero 4. Sul posto impegnati 20 uomini che hanno prontamente effettuato l’evacuazione dei passeggeri, fra i quali figurava casualmente un vigile fuoco che ha contribuito anch’egli alla messa in sicurezza del mezzo. Nessuna persona coinvolta. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per i sopralluoghi necessari per stabilire le cause che hanno fatto sprigionare il fumo.(ITALPRESS).

Foto: vigili del Fuoco