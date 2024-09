MILANO (ITALPRESS) – Il gruppo della Lega in Regione Lombardia ha tenuto un flash mob davanti a Palazzo Pirelli in sostegno al vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini, in seguito alla richiesta di 6 anni di reclusione da parte dei PM nell’ambito del processo Open Arms in corso a Palermo. Salvini è accusato di aver negato lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave dell’Ong Open Arms nell’agosto 2019. I consiglieri hanno esposto uno striscione con la scritta: “Difendere i confini non è un reato. Salvini siamo con te!”. “Siamo qui per dare la nostra solidarietà, umana prima di tutto, e politica al nostro leader Matteo Salvini che è stato colpito da una richiesta di condanna a 6 anni di galera per aver fatto il suo mestiere e aver difeso i confini da ministro dell’Interno. Assistiamo a un’iniziativa politica con l’utilizzo di giustizia e magistratura. La Lega è un baluardo nella lotta all’immigrazione: Salvini ha dimostrato che si può fare e noi non lo lasciamo solo”, ha dichiarato il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta.(ITALPRESS).

Foto: xh7