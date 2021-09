MILANO (ITALPRESS) – Snam e Fondazione Snam, in collaborazione con la onlus milanese La Strada, hanno organizzato l’evento “Vediamoci in piazza”, rivolto alle persone Snam e alle comunità dei quartieri a sud di Porta Romana, a Milano. L’appuntamento si è tenuto oggi a Milano in Piazza Olivetti. L’evento rientra tra le iniziative di avvicinamento e riqualificazione che Snam e Fondazione Snam stanno portando avanti nei quartieri a sud di Milano, dove a partire dal 2024 sorgerà la nuova sede Snam che affiancherà lo storico presidio di San Donato Milanese. Tante le attività svolte nella giornata, grazie anche alla collaborazione con associazioni e realtà di quartiere: laboratori creativi per bambini e ragazzi, musica dal vivo e un tour in bici per esplorare la zona, fino a Chiaravalle. L’appuntamento si è concluso con un aperitivo organizzato da “Made in Corvetto”, il primo Punto di comunità del programma di rigenerazione urbana e sviluppo culturale “La città intorno”, nato lo scorso anno dalla collaborazione tra Fondazione Snam, Fondazione Cariplo e Comune di Milano.

(ITALPRESS).