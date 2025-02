Milano-Cortina,Sala “Fascino dei cinque cerchi darà grande visibilità”

MILANO (ITALPRESS) - "Olimpiadi con stesso effetto Expo? È molto diverso, l'Expo sono stati sei mesi e 21 milioni di visitatori. A Milano Cortina avremo meno visitatori ovviamente, ma il fascino dei cinque cerchi darà grande visibilità alla città". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della cerimonia del 'One Year to Go' ai Giochi invernali di Milano-Cortina al Piccolo Teatro di Milano. "I grandi eventi - ha proseguito - sono accompagnati dalla stessa storia. Finché non apri, dai spazio a polemiche e qualche dissenso, poi quando apri sono tutti contenti. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma non abbiamo grandissima preoccupazione onestamente". pia/gm/gtr