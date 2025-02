Milano-Cortina, Malagò “Grande sfida, attenzione dal Governo Meloni”

MILANO (ITALPRESS) - "La sfida è grande, è qualcosa di meraviglioso, che coinvolge tutti, emotivamente, professionalmente, sportivamente. Sentiamo molto questo peso della responsabilità, ma dovevamo fare una specie di spinta e di pressione per coinvolgere tutti, c'è un sistema Paese che coinvolto". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della cerimonia del 'One Year to Go' relativa ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. "L'incontro di ieri mi ha favorevolmente colpito (tra Bach e la Meloni, ndr), così come l'attenzione della Premier Meloni a tutta la tematica delle Olimpiadi, con un grande livello di concentrazione su temi e numeri, lei rappresenta il Governo, sotto ogni punto di vista vuole dimostrare di essere totalmente coinvolta". pia/gm/gtr