MILANO (ITALPRESS) – Una Piazza Duomo gremita di persone: milanesi e turisti, italiani e stranieri. Un momento simbolico per la città di Milano: l’accensione dell’abete Picea Abies Excelsa proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica, alto 27,5 metri, avvenuta oggi pomeriggio, e che già quest’anno viene impreziosito da decorazioni olimpiche e paralimpiche, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. E ai piedi dell’albero verrà riprodotto un villaggio natalizio che propone diverse attività di intrattenimento. “Fra un anno e due mesi partiranno i Giochi olimpici, e il mese dopo quelli paralimpici. Saranno eventi eccezionali che punteranno l’attenzione del mondo su Milano, sulla Valtellina e sul Veneto. E’ bello questa sera vedere il simbolo del Natale, della gioia per l’avvicinarsi di questa nostra grande festa, insieme ai simboli delle Olimpiadi”, ha commentato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Non ho mai visto così tanta gente per l’albero di Milano: sarà l’effetto delle Olimpiadi”, ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano. “Unire la luce del Natale con la luce dei giochi per noi è importantissimo” ha evidenziato infine Andrea Varnier, ad di Fondazione Milano-Cortina, ricordando che “esattamente tra un anno la torcia olimpica inizierà il suo viaggio nel paese per arrivare a Milano il 6 febbraio”, giorno dell’inizio dei Giochi.(ITALPRESS).

Foto: Xp2