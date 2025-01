ROMA (ITALPRESS) – La Polizia locale di Milano, in collaborazione con personale security di Atm, ieri sera dalle 18 alle 24 ha effettuato una serie di controlli lungo la linea 90/91. Erano presenti agenti delle unità operative e cinofili. Particolare attenzione dai capolinea di Lotto e p.le Lodi effettuati sia sui mezzi (in contatto con la co di Atm) e le fermate della tratta Lotto-Stazione Centrale. 100 persone sono state controllate a bordo dei mezzi. Sono stati elevati due verbali di contestazione per consumo personale di sostanza stupefacente e due sequestri amministrativi di sostanza stupefacente.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Milano