MILANO (ITALPRESS) – Metro 5 con “Monica Cembrola for Art Foundation” ed il supporto di IGPDecaux, leader in Italia della comunicazione esterna, dal 14 giugno, portano l’arte in metropolitana: un’esposizione di artisti contemporanei emergenti che attraverso le immagini crea un percorso inedito nel normale transito all’interno delle stazioni suscitando emozioni nei viaggiatori. Il progetto “UnderGround Art” è un percorso di comunicazione visiva che rimarrà attivo per circa 2 mesi nelle stazioni di Zara, Garibaldi, Lotto e grazie alla collaborazione con IGPDecaux incrementerà i punti di contatto presentando le immagini,in tutte le altre stazioni della Linea. I percorsi delineati dai grandi formati delle immagini danno nuova vita agli spazi all’interno delle stazioni, creando ambienti e scenari che possono divenire occasione di scambio di idee anche attraverso i social media.

“L’arte e lo stile camminano insieme e in questo caso viaggiano uniti sulla linea lilla. Metro 5 rappresenta l’innovazione nel sistema di trasporto metropolitano e con questa iniziativa conferma il suo spirito, allestendo i suoi spazi in modo creativo – ha dichiarato Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato di Metro 5 -. L’arte arriva in metropolitana per creare suggestioni attraverso immagini, realizzandonuovi scenari pensati per i viaggiatori”. Un proverbio africano – spiega Monica Cembrola -afferma che per crescere un bambino serve un intero villaggio. Da questo punto di vista, questo progetto è il risultato di riflessioni condivise coni team di Metro5 e IGPDecaux. L’arte non ha smesso di ispirare. “UndergroundArt Resurrection” rispecchia questa visione dell’arte, che fonde ricordi, archetipi con immagini future, aperta al mondo, nella convinzione che gli amanti dell’arte apprezzeranno con entusiasmole opere esposte.

“IGPDecaux con questo progetto conferma il suo impegno nel sostenere e valorizzare progetti culturali ed artistici di rilievo con i propri spazi nelle città nelle quali opera, mostrandocosì la forza e la versatilità comunicativa dell’Out Of Home.

