MILANO (ITALPRESS) – Intervento degli agenti della Polizia locale di Milano al mercato abusivo di via Zamagna, in zona San Siro, dove una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, una per ricettazione, mentre per cinque persone sono stati elevati degli ordini di allontanamento (Daspo). Un’auto Mercedes è stata sequestrata perchè utilizzata per porre in vendita merce oggetto di furto, rimossi e sanzionati 3 veicoli. Identificate 50 persone, 5 sequestri amministrativi di merce, 15 sequestri amministrativi. Recuperati grandi quantitativi di generi alimentari (forme di grana, prosciutti interi, salumi, bevande, generi per l’infanzia) per un valore di oltre 15.000 euro. I generi alimentari dopo la catalogazione saranno destinati alle associazioni che operano sul territorio nei confronti delle fasce deboli. Al termine dell’operazione è intervenuta Amsa per la pulizia dell’intera area. (ITALPRESS).

Foto: Polizia Locale Milano