MILANO (ITALPRESS) – Alla ricerca dell’innovatore del futuro: tre minuti di tempo per presentare la propria idea creativa e abbattere i muri della conoscenza in un contest internazionale. Mercoledì 14 settembre, l’Università di Milano-Bicocca sarà host ufficiale dell’edizione 2022 di Falling Wall Lab in Italia, un forum internazionale per promuovere le idee innovative delle nuove generazioni e connettere scienziati e imprenditori a livello globale. “Falling Wall Lab” ricerca eccellenze in vari settori: dalla scienza all’arte, passando per la sociologia e l’economia. Studenti, scienziati e giovani creativi provenienti da tutta Italia avranno la possibilità di illustrare il proprio lavoro di ricerca, modello di business o iniziativa. Unico limite: un tempo massimo di tre minuti per completare la presentazione. A giudicare le loro performance sarà una giuria composta da esperti del mondo accademico e commerciale. Il primo classificato del Lab si qualifica per la finale globale a Berlino, prevista per il 7 novembre, e vince un biglietto per partecipare al Falling Walls Science Summit, dove potrà interagire e fare rete con i leader mondiali della scienza, del business e della politica. Alla finale globale, i vincitori internazionali del Lab competono per diventare il vincitore del Breakthrough nella categoria Emerging Talents di Falling Walls, portando a casa il titolo e un premio in denaro, e ricevendo l’opportunità di presentare la loro idea ancora una volta sul palco del Falling Walls Breakthroughs of the Year, che, per tutto il giorno avrà ospiti d’eccezione compresi premi Nobel e vincitori del Premio Leibniz. Falling Walls Lab è una gara di pitch di livello mondiale, un forum di networking e un trampolino di lancio che riunisce un pool diversificato e interdisciplinare di studenti e professionisti all’inizio della carriera, fornendo un palcoscenico per idee rivoluzionarie sia a livello globale che locale. Le domande possono essere presentate online fino al 30 giugno 2022. (ITALPRESS).

Photo credits ufficio stampa Università Milano-Bicocca