MILANO (ITALPRESS) – “Pane Quotidiano è un esempio virtuoso da seguire, permette tutti i giorni a persone che non hanno da mangiare di potere stare in piedi, vivere e camminare per la città con un minimo di dignità”.

Lo ha detto il candidato sindaco di centrodestra Luca

Bernardo in visita a Panequotidiano di Viale Monza a Milano, la onlus che distribuisce viveri ai poveri, sostenuto anche da tanti donatori e aziende private.

“I privati devono assolutamente entrare a dare una mano ai più bisognosi della nostra città – continua – Faccio l’esempio dell’ospedale di Niguarda nel Medioevo, che curava i poveri e li mandava a casa sani e continuava a curarli, grazie ai benestanti dela città, quindi noi dobbiamo approfittare delle piccole medie imprese, dei liberi pofessionisti, ognuno può mettere qualcosa per fare in modo che Milano sia sempre più una città internazionale”.

(ITALPRESS).