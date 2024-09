MILANO (ITALPRESS) – Non solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio insieme sulle note di Mozart. Da Milano al mondo con una prestigiosa orchestra internazionale, dai prati di BAM verso tanti quartieri milanesi, per avvicinare sempre di più la musica alle persone: torna domenica 15 settembre “Back to the City Concert”, l’atteso appuntamento con la grande musica classica nel parco, momento di punta del programma culturale annuale. Gratuito e aperto a tutti, Back to the City Concert coinvolgerà migliaia di persone nella spettacolare cornice verde della Biblioteca degli Alberi a Portanuova. Dopo cinque anni in compagnia delle più rinomate orchestre italiane, Back to the City Concert porta per la prima volta sul palco di BAM una prestigiosa orchestra internazionale, la Camerata Salzburg, che andrà ad esibirsi con una solista d’eccezione, Veronika Eberle e un programma improntato alle musiche immortali di Wolfgang Amadeus Mozart: il Concerto per violino n.5 “Tùrkish” in La maggiore, K 219 e la celebre Sinfonia n.40 in Sol minore, K 550. E proprio la nota violinista sarà tra i protagonisti – con un momento di formazione musicale che vedrà giovani musicisti suonare tutti insieme a BAM sotto la sua guida – dello speciale percorso di avvicinamento musicale in 10 tappe nella città caratterizzato da un programma di incontri e attività per bambini e adulti ispirati alla figura di Mozart, che andranno a culminare nell’indimenticabile concerto serale open air nel grande giardino botanico di Portanuova.(ITALPRESS).

Foto: Camera di Commercio di Milano