ROMA (ITALPRESS) – Ieri sera a Palazzo Marino è stata approvata la mozione di Francesco Rocca (Fratelli d’Italia), sottoscritta da tutti i consiglieri di FdI, da Samuele Piscina (Lega), da Luca Bernardo e Alessandro De Chirico (Forza Italia), da Mariangela Padalino (Noi Moderati) e da Giulia Pastorella (Riformisti) che chiede un luogo della città intitolato all’Holodomor, la carestia voluta dal regime comunista sovietico in Ucraina nel 1932 e nel 1933, provocando la morte di circa quattro milioni di ucraini.

“Oggi l’Holodomor è riconosciuto come genocidio della popolazione ucraina dal Parlamento europeo, dalla Camera e dal Senato italiani; Milano è una città che da sempre ha una vocazione internazionale, ricorda le tragedie e le vittime dei totalitarismi, anche dedicando luoghi e sensibilizzando la cittadinanza mediante eventi e dibattiti pubblici.

La carestia artificiale in Ucraina, commessa dal regime sovietico di Stalin, è ancora poco conosciuta; considerando l’attuale situazione in terra ucraina, è doveroso ricordare questa tragica vicenda che ha portato alla morte milioni di persone”. Così in una nota Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano.(ITALPRESS).

Foto: Consigliere Francesco Rocca