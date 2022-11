MILANO (ITALPRESS) – Un gruppo di attivitsti ambientalisti ha imbrattato questa mattina la sede della Rai di Milano in segno di protesta contro il silenzio, a loro avviso, del servizio pubblico televisivo sulla crisi climatica. Questa mattina un gruppo di ambientalisti si è recato al palazzo della Rai, alcuni di loro si sono incollati all’ingresso principale della sede Rai di Milano e, salendo sul tettuccio dell’edificio, hanno affisso uno striscione che cita “DiRai la verità”, mentre altre persone hanno bloccato la prospiciente via Villasanta. Alcuni barattoli di vernice verde sono infine stati gettati sulla scalinata e su vetri e parete frontali dell’edificio. L’azione si è conclusa verso le 10:30 con l’arrivo delle Forze dell’Ordine, Polizia e Vigili del fuoco, che hanno portato via gli attivisti che hanno preso parte all’azione.(ITALPRESS).

Photo credits: exctintion rebellion