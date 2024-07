ROMA (ITALPRESS) – Strategic affairs, advocacy, lobby, rappresentanza d’interessi, comunicazione d’impresa nel pubblico e nel privato ma principalmente tra pubblico e privato. Questo il programma che offre l’importante master che avrà inizio il prossimo ottobre, nel campus della LUM School of Management di Milano. Il master in “Strategic affairs e gestione delle relazioni tra privati e PA” ha diretto da Gianroberto Costa, coadiuvato dal Direttore del Formateriziario Gabriele Cartasegna, dal referente per le relazioni di LUM a Milano Pietro Bonfiglio e dal Delegato Vescovile per le relazione istituzionali della Diocesi di Bergamo Monsignor Giulio Dellavite. Un corpo docente accuratamente selezionato, con esperienza in questi settori, e facenti parti di agenzie e imprese ed enti già operanti sul mercato. Il master che avrà una durata di 500 ore sarà in presenza e nella formula week end, si articolerà in due parti, una tecnico e propedeutica gli studenti verranno a conoscenza delle sfaccettature delle varie figuri e delle relative funzioni, con una dettagliata analisi dei risvolti giuridici. Una seconda parte più emozionale in cui verranno riportate testimonianze e casi concreti, seguiti poi laboratori in cui gli studenti simuleranno le pratiche di lobby imparate. Sono inoltre previste dei week end di lezione a Roma, per una parte immersiva a contatto con organi istituzionali e centri di potere dello Stato. Il campus di Milano della Lum School of Management si proporrà come agorà per istituzioni e soggetti che vorranno trovare un terreno fertile di dialogo, attraverso eventi, convegni e workshop di studio e approfondimento. “Il master sarà una grande opportunità per giovani dinamici e per professionisti o manager sia privati che della PA che vogliono migliorare la propria professionalità, o più semplicemente che vogliano affinare le loro capacità relazionali” dice il Direttore Costa, aggiungendo che “dal punto di vista sociale questo master creerà nuove figure professionali richieste sia dallo scenario grandi democrazie internazionali” e aggiunge ” per i giovani l’opportunità per una completa realizzazione lavorativa ma principalmente economica”. Tra i docenti che si alterneranno durante il master nomi di spicco della comunicazione delle istituzioni e delle pubbliche relazioni tra di essi gli ex onorevoli Garosci e Palmieri, il senatore Garavaglia, il Segretario di Stato di SM Fabio Righi, il Presidente del Gran Consiglio delle Confederazione Helvetica Guerra, Fabio Gabrielli antropologo e ricercatore, Galtieri Presidente Onorario della Corte dei Conti Alessandra Ghisleri, Camillo Ricci di EP Comunicazione, Claudia Pomposo che ospiterà il master a Roma dello studio Cattaneo, Zanetti e Pomposo oltre naturalmente a Costa, Cartasegna, a Monsignor Dellavite ed al Rettore dell’Università LUM Antonello Garzon.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Lum