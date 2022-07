MILANO (ITALPRESS) – Una esposizione all”insegna dell’ignoto, del mistero, della scoperta, che coniuga l’arte e la scienza, il design e la ricerca. Al centro sempre Milano, che la ospita da 99 anni, anche se quest’anno i riflettori sono puntati sul padiglione dell’Ucraina e sull’Africa, presente in viale Alemagna con ben 6 padiglioni nazionali. E per dare qualche altro numero, si contano 400 tra artisti, designer e architetti, provenienti da più di 40 paesi del mondo, mentre 23 sono le partecipazioni internazionali. E’ stata inaugurata ufficialmente oggi la 23esima Esposizione Internazionale della Triennale di Milano ‘Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries’. La manifestazione, che si staglia nel panorama mondiale come una delle più rappresentative nel settore del design e dell’architettura, sarà visitabile fino all’11 dicembre ed è promossa da Triennale Milano con il Bureau International des Expositions (Bie) e il ministero degli Esteri. Alla presenza delle personalità del mondo istituzionale, culturale e accademico internazionale e di altri rilevanti interlocutori del settore privato, la cerimonia è stata aperta dai videomessaggi di saluti del ministro della Cultura Dario Franceschini, del presidente lombardo Attilio Fontana e del sindaco di Milano Giuseppe Sala (gli ultimi due assenti perchè impegnati a Roma in un vertice sulle Olimpiadi 2026 con il Presidente del Consiglio Mario Draghi). A farne le veci nel teatro della Triennale è intervenuta Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la famiglia, la quale, sottolineando l’importanza dell’arte nel processo di ripartenza, specie in un omento di difficoltà come quello attuale, ha parlato di “un’esposizione particolarmente incisiva, che riapre lo sguardo alla bellezza e alla fiducia per costruire una visione di umanità profonda”. In videocollegamento Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, secondo il quale “l’edizione 2022 conferma la vocazione internazionale di Triennale” e “ne fa un partner di assoluto rilievo per la Farnesina, come per il Bie che la annovera fra le pochissime manifestazioni riconosciute. Una vocazione – ha proseguito – tutta proiettata quest’anno verso l’Africa e le grandi sfide globali del clima e dell’ambiente, della transizione energetica ed ecologica, dell’inclusione di donne e giovani nei processi di sviluppo sostenibile.” Proprio attorno a queste tematiche, ha aggiunto, “prioritarie nella nostra agenda internazionale, si articola anche il progetto con il quale Roma si è candidata a ospitare l’Esposizione universale nel 2030. Roma Expo 2030 vuole essere un laboratorio di idee e progetti, ai quali tutti i membri della comunità internazionale sono chiamati a partecipare in modo attivo e creativo. Vogliamo promuovere un dialogo fra mondi diversi che, confrontandosi, possano individuare formule vincenti, soluzioni condivise, con lo stesso spirito di inclusività e apertura che è da sempre anche la cifra di Triennale”. Sono seguiti gli interventi di Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano, Carla Morogallo, direttrice generale di Triennale Milano, Dimitri Kerkentzes, Segretario generale del Bureau International des Exposition (Bie), Ersilia Vaudo e Francis Kerè, curatori della 23ª Esposizione Internazionale.(ITALPRESS).

