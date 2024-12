MILANO (ITALPRESS) – Nel giorno di Sant’Ambrogio si è svolta, come di consueto, la cerimonia di consegna degli Ambrogini d’Oro, un momento molto sentito dai milanesi, che si sono recati numerosi al Teatro Dal Verme per assistere a uno dei riconoscimenti più importanti e ambiti del capoluogo lombardo.

“Questo premio è la risposta di Milano a chi non studia e, invece, vive di slogan, di invettive, senza mai rendersi conto della responsabilità di dare qualche risposta di visione e di concretezza alla nostra fame di comunità. Milano ha tutto per rispondere a questa sfida, come la storia dell’Ispi dimostra. Abbiamo le università, le imprese, il terzo settore, le associazioni e quanto è necessario per essere protagonisti di questa riflessione”, ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Tra i presenti anche Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale, che ha ricordato la storica Casa di moda Finzi: “E’ con grande onore ed emozione che oggi ho la responsabilità di indossare questo straordinario abito, simbolo di una storia che merita di essere raccontata e ricordata”.

“La storia – ha aggiunto – è quella della casa moda Finzi di via Manzoni a Milano, che all’inizio del ‘900 era diventata il punto di riferimento per la moda italiana. Con l’avvento del fascismo, a causa dell’origine ebraica dei suoi fondatori, la maison fu costretta a chiudere e i suoi proprietari, i fratelli Edgardo e William, furono in seguito assassinati nei campi di sterminio”.

Più di quaranta i nomi selezionati dalla Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze tra le personalità e le organizzazioni che hanno ricevuto la Medaglia d’Oro o l’Attestato di Civica Benemerenza, tra cui l’ex campione del Milan Andriy Shevchenko, che però non era presente alla Cerimonia di consegna.

Questa la lista completa. Grande medaglia d’oro – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ISPI; Attestato alla memoria – Piccoli Martiri di Gorla e genitori; Medaglia d’oro alla memoria – Cremascoli Luigi – Guaineri Roberta – Malafarina Antonio Giuseppe – Pastorini Pietro; Medaglia d’oro – Bombaci Gianni – Casile Francesco – Cenati Roberto – Di Rosa Giovanna – Donadio Mario – Gilardelli Sandra – Gorla Anna Lorenza – Lodigiani Emilia – Madella Noja Antonia – Manzoni Ulla Alba – Piscozzo Milena – Sala Stefano – Shevchenko Andriy – Tambasco Francesco – Tavassi Marina.

Attestato – Associazione Acacia Amici Arte Contemporanea Italiana – Associazione LE SOSTE – Associazione Libertà e Giustizia – Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di Milano ODV-ETS – Associazione Pubblica Assistenza Milanese ODV ETS – Associazione Puntozero APS ETS – Centro Regionale Trapianti del Policlinico di Milano – Cherchi Andrea – Cooperativa Sociale Bee.4 altre menti – Cooperativa Sociale Pandora – Cucina Beteavon – Filarmonica della Scala – Fondazione Alessandro Maria Zancan Onlus – Fondazione BagatÝ Valsecchi Onlus – Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ETS – Libraccio – Noseda Gianandrea – Organismo di Composizione della Crisi (costituito presso Ordine Avvocati Milano) – St. Ambroeus FC – Tagliavini Roberta.

– foto ufficio stampa Comune di Milano –

(ITALPRESS).