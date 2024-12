MILANO (ITALPRESS) – In occasione delle festività natalizie, è stato acceso al centro della Galleria Vittorio Emanuele l’albero, che quest’anno è stato realizzato da Dior Parfume. Presente all’accensione anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

“Volevo ringraziare Dior perchè ha fatto un albero per ogni municipio. Bisogna portare il Natale ovunque. I tempi sono anche difficili, siamo uniti insieme come comunità”, ha dichiarato.

– Foto: xh7/Italpress –

(ITALPRESS).