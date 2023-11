Milano, A2a inaugura la prima cabina elettrica interrata

MILANO (ITALPRESS) - A2A, in collaborazione con Schneider Electric, ha inaugurato a Milano, presso lo Smart Lab di Unareti, l’Underground Compact Substation, la prima cabina secondaria completamente interrata, che contribuirà a rendere la rete elettrica cittadina più resiliente. In un contesto metropolitano fortemente urbanizzato come quello di Milano, fra le città europee con la più alta densità di potenza elettrica richiesta per chilometro quadrato, la soluzione presentata da A2A potrà offrire una risposta efficace per andare incontro alle nuove esigenze legate all’elettrificazione dei consumi. L’infrastruttura è stata pensata per rendere più affidabile la rete cittadina. Grazie alle sue caratteristiche tecniche è in grado di rispondere alle sfide del cambiamento climatico: infatti, la cabina è stata realizzata per resistere alle condizioni ambientali più critiche, come i rischi legati ad ondate di calore o allagamenti. Il suo design innovativo risolve le problematiche legate alle dimensioni di una cabina tradizionale, riducendo il volume occupato e consentendo una maggiore flessibilità nella posa, in modo da ottimizzare lo spazio a disposizione senza impattare sull'ambiente circostante grazie al suo posizionamento sotto la superficie del suolo. xm4/mgg/mrv