MILANO (ITALPRESS) – Olivier Giroud è un giocatore del Milan. Il club rossonero ha ufficializzato di “aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9”. Il francese, nato a Chambery il 30 settembre 1986, è cresciuto nel settore giovanile del Grenoble con cui ha esordito in prima squadra nel 2005. Dopo aver vestito le maglie di Istres e Tours, la chiamata del Montpellier in Ligue 1 con cui colleziona 85 presenze e 39 gol in due anni, vincendo il campionato nella Stagione 2011/2012.

Nell’estate 2012 si trasferisce all’Arsenal con cui mette a segno 105 reti in 253 partite e vince 3 FA Cup e 3 Community Shield. Nel gennaio 2018 il passaggio al Chelsea, con cui colleziona 119 presenze e 39 goal, conquistando 1 Champions League, 1 Europa League e 1 FA Cup. Esordisce in Nazionale nel novembre 2011, collezionando 110 presenze, 46 gol e vincendo il Mondiale nel 2018.

(ITALPRESS).