Il Milan ha concluso con un tris una settimana di successi (Inter, Lazio e Samp), ed è saltato in testa alla classifica che è zoppa, visto che l’Inter e l’Atalanta hanno giocato una partita in meno. Le due partite-chiave della giornata sono finite alla pari. Nel confronto di Napoli, i campioni in carica hanno rimontato l’avversario che sembrava dominante. Il pareggio fra Napoli e Inter ha detto due cose: a) la squadra partenopea ha perso una grande occasione per andare in vetta; b) quella nerazzurra non si è presentata nel primo tempo e ha pareggiato con Dzeko (decimo gol) all’inizio della ripresa, prendendo campo. Il gol di Insigne su rigore e il palo di Zielinski avevano illuso la squadra di Spalletti. Il giusto pareggio non ha danneggiato l’Inter, ma non ha dato al Napoli la spinta decisiva verso lo scudetto. In quella di Bergamo, quando l’Atalanta sembrava aver vinto con lo splendido gol di Malinovskyi, Danilo a tempo scaduto ha pareggiato. Così il Milan. che non ha certo maramaldeggiato contro una buona Samp, con i tre punti ha acciuffato il primato. Leao decisivo.

