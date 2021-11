I pareggi del Napoli contro il Verona e quello nel derby milanese hanno lasciato tutto immutato. Milan e Napoli sempre in testa con l’Inter a sette punti. La partitissima di San Siro con due rigori (uno segnato dalle milanista Calhanoglu e uno parato da Tatarusanu), l’autogol di De Vrij, il palo di Saelemaekers nel finale, hanno reso la partita elettrica, emozionante ma fondamentalmente non ha causato scossoni. L’occasione l’ha persa l’Inter col rigore sbagliato da Lautaro. Il Milan nel finale avrebbe potuto vincere, prima avrebbe potuto avere la meglio l’Inter, ma come capita spesso nelle partitissime, l’equilibrio regna sovrano. Forse il meno contento dell’arbitraggio è stato il Milan. Non facile per il Napoli contro il Verona che era andato in vantaggio col solito Simeone (nono gol, Immobile 10). Ha rimediato Di Lorenzo, Osimhen ha colpito il palo, ma gli scaligeri hanno fatto un buon primo tempo. E nella ripresa hanno contenuto gli azzurri anche in dieci (espulso Bessa) e poi in nove (fuori Kalinic). Insigne sostituito, non è parso felice. Su un palo di Mertens si sono infrante le speranze napoletane. L’Atalanta (ora quarta) ha vinto a Cagliari: rossoblù sempre più ultimi in classifica. Non è bastato il gol di Joao Pedro. La squadra di Gasp corre verso la Champions. Per i rossoblù una situazione molto complicata e peggior difesa (26 gol subiti, come lo Spezia). Per la Roma un’altra giornata nera. Il Venezia, squadra dall’attacco inconsistente (era il peggiore del campionato) gliene ha rifilati tre in rimonta. In quattro gare, coppa compresa, la difesa giallorossa ha beccato tredici gol e corso molti pericoli. Su Mou “le polemiche fiocchieranno come le nespole”, avrebbe detto un noto anchor-man del secolo scorso. Per i lagunari vittoria salvifica, per i giallorossi una sconfitta (la quinta) che potrebbe mettere a repentaglio la Champions. Solo arbitraggi avversi? Il premiato Immobile ha sbloccato la partita della Lazio con la combattiva Salernitana (due legni, uno Immobile). Un gol di Svamberg aveva sbloccato la partita contro la Samp. Dopo il pareggio di Thorsby, Arnautovic invece ha fatto precipitare i blucerchiati (settimo ko) nei bassifondi della classifica. La squadra di Mihajlovic ha agganciato in “zona Europa” Juventus e Fiorentina. I viola a Torino nel primo tempo hanno giocato meglio della Juventus, che non aveva gli inossidabili Bonucci e Chiellini (infortunato), e aveva schierato Rugani e De Ligt. Vorrà dir qualcosa ? Poi la squadra di Allegri è riuscita a battere gli avversari in dieci per l’espulsione di Milenkovic. Dopo una traversa di Chiesa, nel recupero ha segnato Cuadrado, un ex dal destro venefico, da posizione impossibile. Ma Allegri, vittoria a parte, sarà davvero contento dei suoi ? La sua squadra non ha mai vinto con uno scarto superiore a un gol. Dopo il ritiro, l’Udinese è riuscita a ottenere quella vittoria che le mancava da settembre. Per il Sassuolo, agganciato dai friulani, qualche segno di declino, rispetto al passato. Beto (quarto gol) ha siglato il 3-2 friulano. Makengo espulso. La squadra di Gotti, che accusava qualche problema in fase offensiva, con un Deulofeu incisivo si è rimessa in sesto. Lo Spezia stavolta non ha subito reti (non era mai capitato quest’anno): ha segnato con un missile di Sala e ha battuto un Torino che ogni tanto scivola malamente. La squadra di Motta ha fatto un passo avanti, Juric uno indietro, con la sesta sconfitta in dodici partite (la metà della gare giocate). Contestazini per un mani in area ligure. Il Genoa, in vantaggio sul campo dell’Empoli grazie al quinto rigore segnato da Criscito, si è fatto ribaltare dalla squadra di Andreazzoli nel secondo tempo. Il Grifone è sembrato nei guai, ma in extremis i rossoblù hanno pareggiato col “panchinaro” Bianchi. Ma il pari non è bastato per conservare la panchina a Ballardini: arriverà Shevchenko. I nuovi padroni rossoblù vogliono guardare lontano. L’Empoli non aveva mai pareggiato, quest’anno. Ora la sosta azzurra per lo “spareggio” con la Svizzera che varrà un posto per i Mondiali. Alla ripresa, Inter-Napoli e Fiorentina- Milan.