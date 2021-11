Qualcosa di nuovo. L’Inter aveva pareggiato con il Milan e ha battuto il Napoli (primo k.o.) , cioè ha fermato le due capoliste, segnando tre gol alla difesa meno battuta del campionato. Il suo attacco (32 gol, il primo, davanti a quello rossonero che ne ha fatti 29) e a quello napoletano (26) è la vera forza nerazzurra, ora è a -4 dalla vetta e può reinserirsi nella lotta per lo scudetto. Fra un mese ci sarà lo scontro al vertice fra le attuali capoliste. Dove sarà l’Inter? Il Napoli avrebbe potuto pareggiare a San Siro, ma non lo ha fatto. E la situazione è cambiata: la giornata n.13 è stata fatale alle due capoliste. I nerazzurri hanno ribaltato il risultato dopo essere andati sotto per un bel gol di Zielinski. Emozioni sino alla fine. Anche Fiorentina-Milan è stata una partita scoppiettante, ricca di gol, di emozioni. Le doppiette di Vlahovic (decisiva: 27 reti, quest’anno) e Ibrahimovic, lo spettacolare gol di Saponara e l’andamento della partita hanno lasciato il segno. La prima sconfitta (male la difesa rossonera: quattro gol subiti) ha messo in luce qualche limite della squadra di Pioli.

La rimaneggiata Fiorentina ha ottenuto un risultato di prestigio che la induce a sperare nell’Europa. Anche il Milan aveva assenze importanti in difesa (Calabria, Tomori), e certo l’errore di Tatarusanu (e Gabbia) sul primo gol ha indirizzato male la partita. Qualche difficoltà iniziale per l’Atalanta (ora quarta), andata sotto contro lo Spezia, e poi vittoriosa in rimonta con la doppietta di Pasalic (che aveva segnato ai liguri due gol anche nello scorso campionato) e un rigore prima sbagliato (Provedel lo aveva parato) e poi segnato da Zapata nella ripetizione. Certo l’allievo Thiago Motta stava per mettere in difficoltà il suo maestro Gasp, ma lo spezzino, con la difesa peggiore del campionato (31 gol subiti), ha dovuto cedere. Si sono rivisti anche Muriel e Malinowskyi con un gol a testa, Nzola con una doppietta. Non è stata una passeggiata, quella della Roma vittoriosa a Marassi con doppietta del 18enne Felix. Il Genoa di Shevchenko, molto rimaneggiato, le ha messo il bastone fra le ruote, ma ha ceduto nel finale. La Lazio senza Immobile (Pedro male) ha creato poco, la Juve, grazie alla buona organizzazione difensiva, l’ha tenuta lontana dalla propria porta e ha creato due o tre occasioni per segnare. Ma l’ha fatto con un penalty di Bonucci (che si è proposto come rigorista azzurro) e poi ha fallito il raddoppio su azione, realizzandolo ancora dagli undici metri. La squadra di Allegri avrebbe potuto vincere con punteggio più largo. Ora ha agguantato quella di Sarri in classifica, ma la vetta è lontana, la Champions invece più abbordabile. La Lazio può riprovarci. Sarri ha parlato di “rigorini”. Immobile e Dybala neppure in panchina. Bella impresa del Venezia a Bologna. Per la squadra di Mihajlovic solo angoli. E punti persi malamente. I lagunari verso metà classifica. Sul campo del Sassuolo si è visto un bel Cagliari e un gol spettacolare di Keita che in acrobazia ha ribattuto a Scamacca. Partita di rigori: Berardi e Joao Pedro a segno dal dischetto. Un pareggio più utile ai sardi. Con un “uno-due” a fine primo tempo la Samp ha vinto a Salerno. Colantuono ha perso Ribery e partita. D’Aversa ha salvato la panchina. Nel Monday Night due partite equilibrate e di mezza classifica. In Verona-Empoli vedremo se l’attacco scaligero (fra i primi del campionato) continuerà a far bene contro un avversario che fuori casa è molto pericoloso. Tudor senza gli squalificati Bessa e Kalinic, oltre agli acciaccati Ilic e Lazovic. Arbitrerà Gariglio.

Partita di difficile interpretazione sarà Torino-Udinese (Pezzuto). Pobega e Pjaca dall’inizio fra i granata che non avranno Djidji, Verdi, Praet e Rodriguez. Arslan al posto dello squalificato Makengo fra i friulani che sono in ripresa. Ora le Coppe: alcune squadre italiane navigano in acque limacciose: altre vogliono nuotare verso il passaggio del turno. Sorprese?

