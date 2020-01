MILAN AI QUARTI CON IL TORINO, SPAL ELIMINATA

Vittoria, applausi e accesso ai quarti di finale. Un buon Milan batte la Spal per 3-0 nell’ottavo di finale di Coppa Italia grazie alle reti di Piatek, Castillejo e Theo Hernandez. Obiettivo centrato da parte dei rossoneri di Stefano Pioli che a San Siro confermano le ottime sensazioni di Cagliari e si regalano una vittoria che vale il pass ai quarti dove affronteranno il Torino. Senza Ibrahimovic in campo ma con l’inedito tandem Piatek-Rebic nel 4-4-2, il Milan mostra un’ottima organizzazione di squadra e non concede nulla a una Spal aggressiva e propositiva nei minuti iniziali del match anche grazie alla solidità difensiva con l’esordio di Kjaer al fianco di Romagnoli. A sbloccare l’incontro ci pensa Piatek che ritorna al gol vincendo la sfida a tu per tu con Berisha: splendido il filtrante di Bennacer al 20′ per il polacco che scappa sul filo del fuorigioco, si presenta davanti al portiere e realizza il gol dell’1-0. Nel finale di frazione c’è spazio anche per una magia di Castillejo che, servito dallo stesso Piatek, dal limite dell’area calcia col mancino e piazza il pallone sotto l’incrocio dei pali.

Nel secondo tempo Berisha si esalta per ben due volte neutralizzando due chiare occasioni da rete per Piatek, al 47′, e per Rebic al 57′. Ma l’estremo difensore della Spal non può nulla al 66′ quando Theo Hernandez dopo una gran cavalcata scarica un sinistro potente e preciso che vale il 3-0 rossonero. Nel recupero da annotare un rigore prima concesso e poi negato da Ghersini alla Spal, grazie all’ausilio del Var, per un tocco di braccio involontario da parte di Paquetà. Un risultato netto che accende ancor più l’entusiasmo dei tifosi rossoneri dopo un inizio di stagione completamente da dimenticare. Ora il Milan si rilancia, vola ai quarti di Coppa e punta la zona Europa in campionato: prossimo impegno per i ragazzi di Pioli domenica, nuovamente a San Siro, contro l’Udinese (ore 12:30). La Spal, invece, incassa un’altra sconfitta e spera di poter interrompere questo momento negativo lunedì prossimo in campionato contro l’Atalanta.

