FIRENZE (ITALPRESS) – “Io l’ho vissuta da mesi ormai, non mi fa nessun effetto nel senso che lo sapevo. Sono contento che sia arrivato in tempo, in modo da poter affrontare i prossimi impegni ed in particolare il mercato con una proprietà definita”. Lo ha detto all’Italpress il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a margine dell’assemblea di Anfia a Firenze, parlando del passaggio di quote di maggioranza della proprietà del club rossonero, definito nelle ultime ore per una cifra che si aggirerebbe su 1,3 miliardi, da Elliott a RedBird. Dopo aver sottolineato come per lo scudetto conquistato dal Milan “durerà ancora molto a lungo la gioia e l’orgoglio, è stata una cosa veramente stupenda”, parlando della possibile permanenza di Paolo Maldini come dirigente rossonero, Scaroni ha dichiarato:”E’ stato un elemento chiave per arrivare allo scudetto, figuriamoci se voglio che parta”. Infine il presidente del Milan ha mandato un messaggio ai tifosi rossoneri:”Dico loro di continuare a starci vicino. Lo fanno sempre e continueranno a farlo”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

