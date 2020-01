MIHAJLOVIC “TIFO PER SALVINI, È UN COMBATTENTE”

Assist di Sinisa Mihajlovic a Matteo Salvini e, soprattutto, a Lucia Borgonzoni, la candidata del centrodestra alle elezioni regionali per la presidenza dell’Emilia-Romagna. In un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano “Il Resto del Carlino”, l’allenatore del Bologna, che sta combattendo contro una “brutta malatti”, si schiera con la Lega, “perché Matteo è uno tosto e fa quello che fanno i grandi nel calcio”. “Se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica”, ha detto il tecnico serbo. Il mister del Bologna e il leader della Lega si conoscono “da tanti anni, dai tempi del Milan” e di Salvini, all’allenatore dei rossoblù, piace “la sua forza, la sua grinta, è un combattente”. “Io posso solo dire – si legge ancora nell’intervista – che sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l’Italia peggiorata. Quindi bisogna avere idee e la forza di migliorare”.

Quanto, invece, a Lucia Borgonzoni per Mihajlovic è una donna di carattere: “Non la conosco personalmente ma so che sarà all’altezza. Bisogna avere coraggio nella vita e per cambiare serve coraggio. Io dico la mia opinione come persona, non voglio dare lezioni. Ma penso al carisma e a chi mi dà fiducia”.

Non si è fatto attendere il ringraziamento della stessa Borgonzoni, che stamattina ha così commentato sulla sua pagina facebook: “Svegliarmi e leggere del sostegno e della simpatia del grande Mihajlovic… credetemi, non ha prezzo. Grazie di cuore, Mister, speriamo, assieme alla nostra squadra, di riuscire a meritare questa fiducia, per il cambiamento dell’Emilia-Romagna, con umiltà ma tanta passione”.

L’endorsement di Mihajlovic arriva poche settimane dopo quello di Julio Velasco, ex ct della nazionale di pallavolo maschile, che invece “tifa” per Stefano Bonaccini perché, afferma, “è un uomo del popolo”.

