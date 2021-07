STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’emergenza immigrazione non si ferma: a dispetto dell’impegno per far ripartire il turismo e combattere la diffusione del virus e delle nuove varianti, continuano gli sbarchi sulle coste italiane, mentre la Ocean Viking, con 572 immigrati a bordo, attende un porto sicuro. Spicca l’assenza dell’Ue, ancora una volta incapace di affrontare il problema, come conferma la risoluzione sullo spazio Schengen in discussione al Parlamento Europeo, che nega le responsabilità delle istituzioni Ue nella gestione delle frontiere esterne e auspica ulteriori limitazioni alla sovranità degli Stati nazionali. Anziché confidare nei ricollocamenti, l’Ue prenda atto che si tratta di una proposta irrealizzabile e che si deve invece puntare sul controllo delle frontiere esterne, fermando le partenze: oggi più che mai, dopo l’allarme lanciato dall’Oms sull’andamento della pandemia in Africa, con due milioni di contagiati e solo l’1% della popolazione vaccinato. L’Italia non può essere lasciata sola: la situazione è allarmante e rischia di vanificare tutti gli sforzi per rilanciare il Paese e sconfiggere l’epidemia”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, coordinatrice ID in commissione Libe.

(ITALPRESS).