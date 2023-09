ROMA (ITALPRESS) – “Dall’Europa e dagli altri Paesi europei mi aspetto rispetto, l’Italia non penso che stia finanziando associazioni private che gestiscono l’immigrazione o altri business di altri paesi europei. Non penso solo alla Germania, mi aspetto rispetto e collaborazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un punto stampa a margine di un incontro con la società Stretto di Messina. “Io sono a processo per una nave spagnola finanziata da realtà spagnole che doveva andare in Spagna ed è arrivata in italia”, ricorda.

“Non mi sembra rispettoso” che “la Germania, e non solo la Germania ma altri Paesi, finanzino associazioni private che collaborano alla gestione dell’immigrazione clandestina in Italia: diciamo che se le Ong tedesche trasportassero gli immigrati in Germania nulla quaestio, se li lasciano in Italia è un problema”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).