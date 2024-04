Midiri “L’Università di Palermo ha raggiunto 47 mila iscritti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Attraverso la partecipazione al Genio di Palermo decliniamo sempre di più un'attività di terza missione, che punta fortemente sul trasferimento alla comunità cittadina di informazioni, strumenti e conoscenze presenti in ambito universitario seguendo una logica di crescita culturale collettiva". Lo ha dichiarato, a margine della presentazione della terza edizione del "Genio di Palermo", organizzata dalla Fondazione Le Vie dei Tesori insieme con l'Università di Palermo, il rettore Massimo Midiri, che si è soffermato poi sui numeri da record per quanto riguarda le iscrizioni. "Abbiamo tagliato il traguardo dei 47 mila iscritti, siamo il primo mega Ateneo d'Italia per numero di iscrizioni - ha sottolineato - e rileviamo un incremento del 16% sulle lauree magistrali, che in questo momento sono l'ultimo momento di passaggio tra università e mondo del lavoro: anche il Genio rappresenta la valorizzazione delle capacità individuali, il nostro obiettivo è formare i ragazzi affinché abbiano capacità da spendere in ambito lavorativo per migliorare la collettività".