Midiri “Festeggiamo i 100 anni del Policlinico, ora la nuova sede”

PALERMO (ITALPRESS) - "È una data importante, una data storica perché il Policlinico ha sempre rappresentato in questa città l'ospedale di formazione, quindi oltre a erogare assistenza ha formato centinaia di professionisti che comunque hanno anche negli altri ospedali poi esercitato la loro professione. Cento anni sono tanti e si vede, è un Policlinico che evidentemente necessita di importanti integrazioni e ammodernamenti, ma soprattutto con un progetto di visione complessiva". Così il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, a margine della cerimonia per il centennale del Policlinico di Palermo. "Proprio oggi - aggiunge - il Presidente della Regione Schifani ha firmato con il Ministro Schillaci l'atto convenzionale tra Regione e Stato per la costituzione di un nuovo ospedale, un nuovo ospedale Policlinico che avrà caratteristiche completamente diverse, sarà un monoblocco, avrà un impatto ambientale adeguato, avrà le altissime tecnologie e sarà in stretta connessione con la cittadella universitaria. Quindi siamo di fronte a una trasformazione epocale, una vera e propria piccola rivoluzione della sanità accademica che speriamo possa portare a questa città anche un contributo importante in chiave di assistenza”. xd6/vbo/gtr