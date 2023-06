MILANO (ITALPRESS) – Questo weekend, sabato 10 e domenica 11 giugno, Microlino fa ufficialmente il suo debutto in società durante i Party Like a Deejay – evento sponsorizzato da Koelliker – offrendo a tutti i presenti la possibilità di guidarla in test drive dedicati. Microlino è la microcar divertente, glamour, sofisticata e 100% elettrica: unica sul mercato, riconoscibile al primo sguardo, sta arricchendo ulteriormente la gamma di soluzioni sostenibili distribuite dal Gruppo Koelliker.

Al brand point presente davanti il Castello Sforzesco, su Piazza Cannone, sarà possibile scoprirla, prenotare il test drive e vivere un’esperienza unica a bordo della microcar più stilosa del momento. Dotata di un unico sportello frontale, pensata per due passeggeri, totalmente sicura grazie alla sua scocca autoportante in acciaio ed alluminio, e dallo stile inconfondibile, Microlino è facile da parcheggiare grazie alla sua compattezza di soli 2.5 m di lunghezza massima, e in base al pacco batterie scelto, ha un’autonomia che arriva fino a 230 km.

Microlino, distribuita esclusivamente da Koelliker nelle due versioni Dolce e Competizione, rafforza ulteriormente l’impegno del Gruppo leader nell’importazione nel fornire il proprio contributo alla diffusione della mobilità elettrica, e da domani sarà possibile preordinare i primi 50 esemplari personalizzati con il nome del cliente, sul sito spazioamicrolino.it.

foto: ufficio stampa Gruppo Koelliker

(ITALPRESS).