MILANO (ITALPRESS) – Non si arresta il progetto di Koelliker per una nuova mobilità sostenibile ed accessibile, che da oggi invade anche il centro città di Milano. Grazie alla partnership strategica con L-Etrik, il Gruppo compie un ulteriore passo, fondamentale, per la realizzazione del progetto di Urban store nei centri delle maggiori città italiane. L-Etrik STORE è il nuovo concept store di mobilità elettrica su due ruote a Milano: dagli scooter elettrici, fino alle moto elettriche più potenti, che permettono di muoversi in città facendo risparmiare soldi ed energia, migliorando quindi la qualità della vita in modo economico, ecologico e sostenibile. Con questa sinergia, Microlino – nata per rivoluzionare il modo di vivere e spostarsi in città – vivrà anche all’interno di due esclusivi showroom con l’obiettivo di promuovere soluzioni di trasporto sostenibili, sottolineando l’importanza della micromobilità nelle dinamiche urbane. Sarà possibile, quindi, ammirare e provare su strada la microcar più cool del momento, dotata di un unico sportello frontale, pensata per due passeggeri, dallo stile inconfondibile, facile da parcheggiare e con un generoso bagagliaio di ben 230 litri.

Microlino ha una velocità massima di 90km/h ed è equipaggiata con tre tipi di batterie che consentono un’autonomia di 91, 177 o 230 km, ed è best in class in sicurezza: è il primo prodotto della sua categoria ad avere un telaio unibody in acciaio e alluminio, proprio come una classica automobile. Questo aspetto la rende più sicura rispetto ai veicoli della stessa categoria che invece sono dotati di telaio tubolare e pannelli in plastica. In performance: L’elevata rigidità torsionale, paragonabile a quella delle autovetture, unita alla leggerezza delle parti in alluminio, consente un’esperienza di guida precisa e dinamica. In durabilità: i materiali di alta qualità e il processo di produzione e controllato secondo le più avanzate tecnologie consentono di prevedere un lungo ciclo di vita ed una performance costante anche dopo un lungo chilometraggio e un elevato valore residuo.

La Microlino, distribuita esclusivamente da Koelliker nelle due versioni Dolce e Competizione, rafforza ulteriormente l’impegno del Gruppo leader nell’importazione nel fornire il proprio contributo alla diffusione della mobilità elettrica attraverso collaborazioni con realtà di respiro internazionale accuratamente selezionate a livello mondiale.

foto: ufficio stampa Gruppo Koelliker

(ITALPRESS).