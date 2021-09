ROMA (ITALPRESS) – Mick Schumacher guiderà la Haas anche nel 2022. Il pilota tedesco della Ferrari Driver Academy ha rinnovato il contratto con il team americano e potrà dunque continuare il percorso di crescita in Formula 1. “Essere uno dei venti piloti che gareggiano in Formula 1 significa già vivere un sogno – ha dichiarato il figlio di Michael Schumacher – Il primo anno con la Haas è stato fin qui molto emozionante e istruttivo. Sono sicuro che il bagaglio di conoscenze acquisito mi tornerà molto utile nel 2022, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti. Considerando quanto sono forti le ambizioni del Team Haas e il supporto di Ferrari, sono fiducioso che l’anno prossimo ci avvicineremo al gruppo di avversari davanti a noi e saremo in grado di lottare per la zona punti”. “Nella sua stagione d’esordio in Formula 1 Mick sta confermando quelle qualità e quei valori che lo hanno contraddistinto in tutta la sua ancor giovane carriera – ha dichiarato il Racing Director della Scuderia Ferrari, Laurent Mekies – Velocità, determinazione, impegno e voglia d’imparare: sono alcune delle caratteristiche che lo hanno messo in luce nel suo cammino all’interno della nostra Academy e che ha iniziato a mostrare anche con la Haas. Siamo molto fiduciosi che la sua crescita continuerà ancora più rapidamente in un team che ne condivide le ambizioni”.

