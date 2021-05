Michelin, obiettivo neutralità di carbonio entro il 2050

Per raggiungere la neutralita' di carbonio entro il 2050, il Gruppo Michelin si e' prefissato un primo traguardo a orizzonte 2030, con obiettivi legati sia ai processi industriali, sia al prodotto finito: ridurre del 50% le emissioni di CO2 dei propri stabilimenti rispetto al 2010, aumentare il contenuto di materie prime sostenibili in tutti i suoi prodotti al 40%, per raggiungere il 100% entro il 2050. tvi/mrv/red