Miccolis (Cic) “Italia leader nel trattamento della frazione organica”

ROMA (ITALPRESS) - "Nel settore del trattamento della frazione organica, l'Italia è leader non solo a livello europeo ma mondiale, sia come quantità di frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta e per il riciclo". Lo ha detto Lella Miccolis, presidente Consorzio Italiano Compostatori, intervenendo all'evento "La gestione dei rifiuti crea valore per l'Italia" a Roma. "Tempo fa si parlava solo di riciclo di materia - ha aggiunto -. Qualche anno fa, anche a seguito ad incentivi, si è cominciato a produrre anche energie rinnovabili e da un po' di tempo biometano. Noi siamo i veri protagonisti della transizione ecologica e della transizione energetica".