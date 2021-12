Miccichè “La Fondazione Federico II ha fatto un lavoro straordinario”

Il leone di marmo bianco del XII secolo, che si trova nella Sala dei Venti della Torre Gioaria del Palazzo Reale di Palermo è il protagonista di un annullo filatelico speciale per celebrare una stagione di mostre ed eventi culturali ideati e prodotti dalla Fondazione Federico II. Per il presidente Gianfranco Miccichè "la Fondazione in questi anni ha fatto un lavoro straordinario". mra/abr/red