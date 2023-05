BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli Heat non vogliono smettere di stupire. Ottavi al termine della regular season, costretti a giocare due play-in per accedere ai play-off dove hanno eliminato prima Milwaukee – testa di serie numero 1 – e poi New York, gli uomini di coach Spoelstra sbancano il TD Garden aggiudicandosi gara 1 della finale della Eastern Conference contro Boston per 123-116. Quasi superfluo dire che a trascinare Miami è il solito Jimmy Butler, a referto con 35 punti di cui 20 nel secondo tempo. “Sto giocando a un livello incredibile perchè la squadra me lo sta permettendo – minimizza – Mi danno fiducia con la palla, in difesa, è quello che ogni giocatore di basket vuole”. Sotto di 9 all’intervallo lungo, Miami la ribalta con un terzo quarto da record (46-25 di parziale), col contributo anche di Adebayo (20 punti) e dei vari Lowry, Martin, Vincent e Strus (15 punti ciascuno). Tatum, il migliore dei Celtics con 30 punti, non riesce a prendere nemmeno un tiro nell’ultimo periodo, Brown chiude con 22 punti, 19 per Brogdon. Fra le chiavi del match anche il tiro da tre: 16/31 per Miami, 10/29 per Boston, che nella passata stagione eliminò gli Heat in gara 7. Per ripetersi servirà di più, a partire dal secondo atto in programma nella notte italiana fra venerdì e sabato.

