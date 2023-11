ROMA (ITALPRESS) – “Tutti avremmo voluto una vittoria di Sinner ma non dobbiamo dimenticare che nonostante la sconfitta Jannik un successo lo ha regalato al mondo dello sport italiano: ha regalato entusiamo, speranza e dato un grande esempio ai giovani”. Sono le parole del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma al termine delle Atp Finals in cui la società ha avuto un ruolo organizzativo. “Le Atp Finals sono una scommessa vinta – ha aggiunto – Faccio i complimenti a tutto lo staff di Sport e Salute e al presidente della Fitp, Angelo Binaghi per lo straordinario successo delle Finals. Il tennis, ma più in generale lo sport, è una straordinaria medicina per la nostra società”.

